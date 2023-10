LuccaComics e Israele, la lite social tra Salvini e Amnesty: «Non ci saranno? Razzisti». «Senti chi parla»

Per il vicepremier Matteo Salvini la decisione di Amnesty Italia di non partecipare al Lucca Comics and Games poiché patrocinato dall’ambasciata israeliana in Italia è una questione di «razzismo». Lo ha scritto lo stesso ministro delle Infrastrutture su X, commentando l’annuncio dell’ong in cui si spiegavano i motivi che l’hanno spinta a rinunciare. Poche ore ed è arrivata la replica del portavoce di Amnesty in Italia, Riccardo Noury. «Salvini ha dimostrato di non sapere cos’è il razzismo: cosa molto strana giacché è un esperto in materia», ha scritto Noury su Instagram. Che sentito da Today.it ha spiegato cosa intendesse dire: «nei vari “barometri dell’odio”» dell’organizzazione non governativa, in materia di razzismo, Salvini «risulta essere decisamente un esperto».

Il “Barometro dell’odio” è un report annuale stilato da Amnesty attraverso un monitoraggio costante delle pagine Facebook e dagli account Twitter di 85 politici, che nel 2022 ha monitorato circa 29 mila post. «Un contenuto su 100 – sottolinea ancora Noury – incitava alla discriminazione di una persona o di un gruppo di persone. I temi più cavalcati per diffondere messaggi d’odio da parte dei politici sono stati immigrazione (53%), minoranze religiose (36%), mondo della solidarietà (35%), Lgbtqia+ (31%) e giustizia di genere (26%)». In questa misurazione, la coalizione del centro-destra «ha pubblicato oltre il doppio dei contenuti offensivi e/o discriminatori rispetto alla coalizione del centro-sinistra», si legge nel documento citato da Noury.

Nella giornata di ieri – sabato, 28 ottobre – Salvini aveva già commentato con tono analogamente velenoso la decisione di Zerocalcare di disertare la storica fiera internazionale, che andrà in scena da mercoledì 1 a domenica 5 novembre: «Spiace che per qualcuno il sostegno dell’ambasciata di Israele ad un bellissimo evento culturale sia un problema, a tal punto da annullare la presenza», aveva scritto Salvini su X. «Io la penso esattamente al contrario e farò il possibile per essere al Lucca Comics. Evviva l’arte, evviva la libertà», aggiungeva.

