Maltempo, rovesci e temporali nel Levante in Liguria. Allerta arancione in Toscana

Forti venti e pioggia intensa stanno interessando il centro Levante della Liguria. Nelle ultime ore rovesci e temporali sparsi hanno interessato soprattutto le località appenniniche di Levante. Secondo Arpal le precipitazioni hanno avuto localmente intensità fino a molto forte e attualmente continua la fase instabile a Levante mentre altre celle temporalesche sono in formazione a largo del Finalese in direzione nord est. Anche il livello idrometrico si sta alzando, in modo lieve. Solamente sull’asta toscana del Fiume Magra si sta verificando un significativo innalzamento del livello tuttora in crescita, associato ad un deflusso destinato a transitare nel corso delle prossime ore sull’asta terminale ligure ampiamente contenuto in alveo.

Il reticolo minore dei fiumi

Permane la possibilità di locali criticità, allagamenti, rigurgito di reti fognarie in ambito urbano, associate agli scrosci più intensi. L’allerta arancione permarrà fino alle 20. A Livorno il sindaco Luca Salvetti ha disposto la chiusura delle scuole. Anche a Cecina gli istituti scolastici resteranno chiusi. In Toscana è allerta arancione: la Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala rischi idrogeologico e idraulico e temporali forti su tutte le aree del territorio metropolitano fiorentino. Sotto la lente da ieri c’è il reticolo minore che riguarda i corsi d’acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle. Alle 7 di ogggi scattano a Firenze una serie di allerte meteo che si concluderanno alle 24 dello stesso giorno. In particolare dalle 7 alle 17 è previsto il codice giallo, dalle 17 alle 24 quello arancione.

L’allerta rossa in Liguria

Il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino segnala criticità per la zona che riguarda sia il comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. «È possibile che nella giornata di domani l’allerta meteo arancione per temporali in Liguria possa diventare anche qualcosa di più preoccupante per le persistenti piogge previste nel centro-levante della Regione», ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti.

Perturbazione nel pomeriggio

L’assessore regionale alla Protezione civile ligure Giacomo Giampredone ha fatto sapere che si aspetta una forte perturbazione nel pomeriggio. «I picchi temporaleschi sono passati velocemente. Il quadro previsionale parla di possibili temporali con venti molto forti quando nel primo pomeriggio dovrebbe passare il fronte della perturbazione», ha detto Giampedrone. Domattina, ha aggiunto, «vedremo l’allungamento delle risposte idrogeologiche». Ma per il momento, ha detto riferendosi all’ipotesi ventilata ieri sera riguardante un innalzamento dell’allerta fino a ‘rossa’, «non c’è necessità di fare rivalutazioni sull’allerta».

