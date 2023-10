Roma, il bimbo caduto dalle scale mobili del centro commerciale: «Aveva il viso pieno di sangue»

Ieri mattina intorno alle 12 nel centro commerciale Euroma 2 di via dell’Oceano Pacifico a Roma un bambino è caduto dalle scale mobili. I carabinieri hanno avviato le indagini per fare luce sull’incidente. «Abbiamo visto quel bambino precipitare, cadere per diversi metri. Alla fine della caduta il volto era ricoperto di sangue, è stato terribile. I genitori chiedevano aiuto e noi siamo subito accorsi», hanno raccontato i testimoni agli investigatori secondo quanto fa sapere Il Messaggero. L’11enne ha ricevuto le prime cure mediche e poi è stato ricoverato in codice rosso al Bambin Gesù. I medici hanno accertato che non è in pericolo di vita. Ma ha riportato una ferita al labbro e al mento: resterà in osservazione nelle prossime ore.

I fotogrammi

«Abbiamo visto che il bambino, insieme ai genitori, era sulle scale mobili ma stava salendo al contrario. Si teneva al nastro quando all’improvviso, nel punto più ripido della salita, ha perso l’equilibrio ed è precipitato per diversi metri. Ha perso il punto d’appoggio ed è precipitato. Tutto è accaduto in pochi secondi, la caduta è stata terribile. Nessuno, mentre cadeva giù, è riuscito a bloccarlo» hanno raccontato i testimoni. I carabinieri hanno visionato le immagini di video sorveglianza posizionate all’interno del centro commerciale e quelle in prossimità delle scale mobili. Nei fotogrammi si vede che il bambino, insieme ai genitori, sta salendo al secondo piano dello shopping center. Non appena salito sulle scale mobili, si volta di spalle tenendosi al nastro quando, a metà del percorso, perde l’equilibrio e cade per diversi metri.

