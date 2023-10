Caso Rubiales, 3 anni di squalifica per l’ex presidente della federcalcio spagnola dopo il bacio (non consensuale) alla calciatrice

Tre anni di squalifica. È questa la sanzione che la Fifa ha deciso per Luis Rubiales, ex presidente della federcalcio spagnola travolto dallo scandalo per il bacio non consensuale dato lo scorso 20 agosto alla calciatrice Jennifer Hermoso, durante i festeggiamenti per la vittoria dei mondiali della nazionale di calcio femminile. La commissione disciplinare della Fifa ha considerato Rubiales colpevole della violazione dell’articolo 13, relativo alle regole di fair play, integrità e lealtà. Contro la squalifica, che vale per tutte le attività nazionali e internazionali correlate al calcio, Rubiales potrà fare ricorso.

L’inchiesta

Di pari passo con la Fifa, c’è un’inchiesta in corso dopo che la calciatrice della nazionale spagnola ha denunciato Rubiales. Il mese scorso il giudice Francisco de Jorge, su richiesta del pubblico ministero, ha emesso una misura di custodia cautelare all’ex presidente della federcalcio: non potrà avvicinarsi a più di 200 metri da Jennifer Hermoso e non potrà contattarla in alcun modo durante le indagini. Dal canto suo, Rubiales si è sempre difeso dichiarando che nel bacio non ci fosse nulla di sessuale e che l’atto fosse consensuale. A differenza della versione di Hermoso che sostiene invece di non aver mai accettato di baciare il dirigente.

Leggi anche: