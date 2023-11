L’incubo del senatore Luigi Nave in missione a Caivano: due tentate rapine in mezz’ora, si salva mostrando il tesserino da parlamentare

Due tentate rapine nel giro di 30 minuti. È quanto successo a Luigi Nave, senatore del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione parlamentare Antimafia, in «missione» a Caivano. Il primo tentativo è avvenuto sullo svincolo della Statale 162 in direzione Afragola, mentre il secondo sulla Circumvallazione Esterna all’altezza di Mugnano di Napoli. Due tentativi che fortunatamente per il senatore sono andati a vuoto. È stato lo stesso Nave a raccontare la sua doppia disavventura dopo aver sporto denuncia ai carabinieri.

La ricostruzione del senatore

Stando alla ricostruzione del senatore pentastellato, dopo essere stato a Caivano e al carcere minorile di Nisida, stava rientrando a casa a Villaricca in auto quando, all’altezza dello svincolo di Acerra, due malviventi su uno scooter Tmax lo hanno avvicinato. Gli è bastato poco per capire le intenzioni dei due. Il senatore è, però, riuscito a salvarsi dichiarando di non avere contanti e soprattutto mostrando la tessera di parlamentare. I due hanno così deciso di andarsene. Ma neanche il tempo di farsi passare la paura che poco più avanti, sulla Circumvallazione all’altezza della zona di Mugnano, gli è successa la stessa cosa: due in scooter lo hanno avvicinato per rapinarlo. Il senatore si è così giocato la stessa carta del tesserino da parlamentare, riuscendo a mettere nuovamente in fuga i due malviventi che viaggiavano su uno scooter diverso dal precedente.

