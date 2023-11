Israele, l’Idf mostra un resoconto del 7 ottobre: parlamentari in lacrime escono dalla Knesset – Il video

Parlamentari israeliani in lacrime escono dalla Knesset durante la proiezione di un resoconto-video dell’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso. Durante il filmato – precedentemente mostrato ai giornalisti locali e stranieri – diversi deputati del Likud, il partito di Benjamin Natanyahu, hanno lasciato l’Assemblea; altri, stando al Jerusalem Post, sarebbero svenuti e portati in infermeria dopo la riproduzione. Un medico e tre psicologici, riferiscono i parlamentari, sono stati inoltri chiamati per offrire assistenza all’uscita dell’Aula. «Abbiamo resistito per cinque minuti e poi siamo corsi fuori in lacrime. È stato così doloroso», hanno riferito.

Leggi anche: