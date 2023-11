Morto Luigi Berlinguer, cugino di Enrico, ex ministro della Pubblica Istruzione

In tanti lo ricordano, dalla segretaria del Pd Elly Schlein a Romano Prodi e il ministro Valditara

Luigi Berlinguer, ex ministro, è morto a 91 anni durante il ricovero all’ospedale Le Scotte di Siena, iniziato lo scorso agosto, quando le sue condizioni di salute, precarie, si erano aggravate. Originario di Sassari e cugino di Enrico Berlinguer, è stato deputato e senatore e aveva fatto parte di tre governi: nel 1993, con Carlo Azeglio Ciampi a Palazzo Chigi, aveva guidato il dicastero dell’Università e della ricerca scientifica, poi dal 1996 al 2000 era stato ministro della Pubblica istruzione, prima con Romano Prodi, poi con Massimo D’Alema. L’ultimo incarico politico lo ha ricevuto nel 2009 quando entrò a far parte del Parlamento europeo con il Pd. La camera ardente sarà allestita giovedì nella sala del rettorato dell’università di Siena, ateneo che Luigi Berlinguer ha guidato dal 1985 al 1994.

Il cordoglio delle istituzioni

Giuseppe Valditara, attuale ministro dell’Istruzione ha espresso il suo cordoglio: «È stato un ministro appassionato di scuola, sempre aperto al dialogo, ha lasciato una traccia importante. Ai suoi cari le mie più sentite condoglianze». Elly Schlein, segretaria del Pd ricorda la «personalità appassionata e impegnata», mentre Romano Prodi, con cui ha governato lo ricorda con «autentica passione per la scuola pubblica, un impegno condotto con intelligenza e rigore. Era un europeista convinto e ha dedicato la sua vita alla politica». «Sono tanti i ricordi di Luigi Berlinguer. Tra tutti per me il più bello rimane il Lingotto 2017 e il suo intervento, bellissimo. Che la terra gli sia lieve», ha scritto su X il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

La scomparsa di Luigi #Berlinguer è una notizia molto triste. Il suo amore sincero e profondo per la scuola è stato un faro. Il suo insegnamento resterà vivo per tanti di noi.

Riposa in pace, maestro. pic.twitter.com/nVkVi8wkpk — Anna Ascani (@AnnaAscani) November 1, 2023 Ci ha lasciati Luigi #Berlinguer. Ho avuto il privilegio e l’onore di confrontarmi con lui e di raccogliere i suoi preziosi consigli. Un uomo illuminato, riformista, senza alcuna paura di navigare in mare aperto. Ci mancherà. pic.twitter.com/7KJqXzuCcV — Davide Faraone (@davidefaraone) November 1, 2023

