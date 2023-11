La passione dell’Iran per i diritti: 78 detenuti giustiziati nell’ultimo mese. Oggi assume la guida del Forum Onu per i diritti umani

Sono almeno 78 i prigionieri delle carceri iraniane giustiziati a morte nel mese di ottobre. Due, secondo l’ong Hengaw, nella giornata di ieri: Yadollah Farokhi e il cittadino afghano Sadeq Tajik nel carcere di Ghezel Hesar a Karaj, la più grande prigione di Stato della Repubblica islamica. «Al momento della stesura di questo rapporto, non c’è stato alcun annuncio ufficiale dell’esecuzione di questi due prigionieri nei media autorizzati dal governo, in particolare quelli allineati con la magistratura», scrive l’organizzazione. Dall’inizio dell’anno, stando agli ultimi dati di Iran Human Rights, sono circa 596 le esecuzioni totali, dal 2010 quasi ottomila. «La pena capitale è utilizzata per creare timore nella società e per impedire nuove proteste», specifica Mahmood Amiry-Moghaddam, il direttore di Ihr. La notizia delle esecuzioni, la maggior parte con l’accusa di droga, arriva nel giorno in cui l’Iran assume la presidenza del Forum sociale del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra. La scelta, presa a maggio e con la complicità di tutti i gruppi regionali all’Onu, ha scatenato proteste tra gli attivisti e sulla scena internazionale.

Dalla morte di Mahsa Amini, nel settembre 2022, le autorità di Teheran hanno intensificato la repressione degli oppositori al regime. Telecamere «intelligenti» per “sorvegliare e punire” le donne senza velo, manifestanti incarcerati con accuse fantomatiche. Nell’ultima settimana Armita Geravand, la ragazza di 16 anni finita in coma il 1° ottobre dopo essere stata picchiata dagli agenti perché non indossava il velo nella metro della capitale, è morta. Al suo funerale è stata picchiata e arrestata l’attivista iraniana Nasrin Sotoudeh perché «non indossava l’hijab». Elaheh Mohammadi e Niloofar Hamedi, le due giornaliste che avevano raccontato il caso di Amini, sono state condannate a sette e sei anni per aver collaborato, tra le altre cose, con il governo statunitense. E ora la nomina di Ali Bahreini, l’ambasciatore e rappresentante permanente della Repubblica Islamica dell’Iran alle Nazioni Unite, a capo del Forum per i diritti umani rappresenta per molti «un’amara presa in giro», scrive sui social Hai Ghaemi, direttore del Centro per i diritti umani in Iran.

