La bolletta del gas cresce ancora. Arera: «A ottobre aumenti del 12 per cento»

È aumentata del 12% in un mese la bolletta del gas sul mercato tutelato. Lo rende noto Arera, l’autorità pubblica dell’energia che fissa le tariffe di luce e gas su questo mercato. L’aumento di ottobre, calcolato rispetto al mese precedente, è il terzo di fila ed è dovuto da un lato all’incremento del costo del gas naturale (+7,9%) e dall’altro all’aumento della spesa per il trasporto e per la gestione del contatore (-4,1%). Restano invariati gli oneri generali, ovvero i costi fissi previsti in bolletta per finanziare attività di interesse generale per il sistema elettrico italiano. Il mercato tutelato di gas e luce riguarda circa 10 milioni di utenti, un terzo del totale. I restanti 20 milioni sono invece sul mercato libero, dove le tariffe sono fissate dalle società private. L’aumento del 12% della bolletta del gas di ottobre rispetto a settembre supera le stime di Nomisma, che nei giorni scorsi aveva previsto un aumento dell’8%.

