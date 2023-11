Corbetta (Milano), trovati morti in casa due coniugi: ipotesi omicidio-suicidio. La scoperta del figlio 24enne

Una donna di 47 anni e suo marito di 54 anni sono stato ritrovati senza vita nel letto della loro stanza dal figlio, un giovane di 24 anni. È stato lui a chiamare i soccorsi, sul posto sono intervenuti il 118 e a seguire i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. Sui corpi sono state rinvenute ferite da arma da taglio, la coppia potrebbe essere stata accoltellata a morte. L’ipotesi che si fa largo tra gli investigatori, in questa primissima fase d’indagine, è che si sia trattato di una tragedia domestica. Quello che sta emergendo in queste ore è che la donna, di origini liguri, soffrisse di disturbi psichici e che, secondo la testimonianza di alcuni parenti, avesse già tentato il suicidio in passato. Mentre sono ancora in corso i rilievi della Sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri di Milano, dai primi accertamenti sembrerebbe che la donna abbia sorpreso nel sonno il marito, colpendolo più volte con una un coltello, per poi togliersi la vita con la stessa arma. L’uomo, di origini calabresi, non è stato in grado di difendersi e non ha opposto resistenza di alcun tipo, il che fa credere agli investigatori che stesse dormendo. La coppia aveva anche un’altra figlia, che però non vive a Corbetta. Il 24enne che ha trovato i genitori morti nella loro stanza si era trasferito a casa loro da poco tempo, in attesa della fine dei lavori di ristrutturazione nel proprio appartamento. In passato, la donna era stata in cura per motivi psichiatrici all’ospedale di Magenta.

