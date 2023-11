Fiorentina-Juventus, i tifosi viola chiedono il rinvio della partita dopo l’alluvione. Ma il match si fa: scoppia la polemica

Mancano poche ore a Fiorentina – Juventus, ma al momento l’appello dei tifosi viola è rimasto inascoltato: la partita si terrà come da programma alle 20.45 allo stadio Franchi. La richiesta della curva Fiesole è stata riassunta puntualmente dal leader di Italia Viva Matteo Renzi: «Dopo quello che è successo in Toscana col maltempo come si fa a giocare oggi? E infatti i tifosi lo hanno capito bene proponendo di rinviare la partita». Continua l’ex sindaco del capoluogo toscano: «Giocare il match in queste ore non ha proprio senso: ci sono tanti territori ancora in difficoltà intorno a Firenze, non è logico mandare centinaia di poliziotti, carabinieri, soccorritori allo Stadio anziché a Campi Bisenzio o a Quarrata. Chiedere il rinvio è una cosa semplice e doverosa: peccato che solo gli ultras abbiano detto la cosa giusta mentre le Istituzioni invece stiano facendo una cosa profondamente sbagliata». Sulla vicenda interviene anche il sindaco di Firenze Dario Nardella: «La decisione sull’opportunità di giocare o meno la partita di stasera spetta solo alla lega calcio Serie A. Il Comune non ha alcuna competenza. Tuttavia condivido le ragioni dei tifosi in questa drammatica circostanza. Io non ci sarò perché dovrò continuare a seguire le operazioni di soccorso con i sindaci del mio territorio metropolitano».

L’appello della Fiesole

«Una parte della nostra città è completamente in ginocchio, case distrutte, vite infrante e mentre continua a piovere si pensa di far giocare la partita di domenica come se non fosse successo nulla. In maniera netta, decisa e categorica la Curva Fiesole chiede che la partita sia rinviata» si legge nell’appello ufficiale dei tifosi che è sostenuto anche da Pupo: «Se fossi nella posizione dei giocatori mi rifiuterei di scendere in campo». Al momento, però, gli unici rifiuti arrivati sono due. Il primo è quello degli ultrà viola, che hanno deciso di non salire sugli spalti della Fiesole. Il secondo è quello della Lega Serie A, inamovibile: la partita si gioca stasera. Concetto ribadito anche ieri dal sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha aggiunto: «La situazione verrà monitorata da qui alle prossime ore». Nel frattempo, la società viola ha diramato messaggi di solidarietà e reso noto che sta pensando a iniziative di aiuto concreto. Intanto, gli ultrà sono già passati dalle parole ai fatti: ultime ore molti di loro sono stati visti mentre spalavano il fango per strada.

Leggi anche: