Formia, pranzano in un ristorante ma fingono un malore per evitare di pagare il conto: coppia di truffatori denunciata

Hanno pranzato in un noto ristorante a Formia, in provincia di Latina, e poi hanno finto entrambi un malore per evitare di pagare il conto. I due, con precedenti, sono stati denunciati per insolvenza fraudolenta in concorso. L’episodio è accaduto lo scorso 30 settembre. Il titolare, vedendo che la coppia dopo l’episodio non è più tornata a saldare il conti, ha presentato una denuncia e i carabinieri della stazione di Formia hanno così cominciato le indagini scoprendo non solo che i malesseri accusati erano finti, ma che la coppia era già nota agli uffici di polizia per simili episodi. I due, un uomo di 44 anni e una donna di 42 anni, entrambi di Gaeta, sono stati deferiti dai militari all’Autorità Giudiziaria di Cassino.

(foto repertorio Simon Kadula su Unsplash)

