Striscia di Gaza, l’esercito israeliano denuncia: «Hamas si nasconde negli ospedali» – Il video

«Durante i combattimenti nella Striscia di Gaza, i soldati dell’IDF denunciano come l’organizzazione terroristica Hamas utilizzi sistematicamente le strutture civili per le sue attività terroristiche». Lo ha ribadito in conferenza stampa il portavoce militare israeliano Daniel Hagari, sostenendo che il braccio armato di Hamas si nasconde anche dentro gli ospedali grazie al sistema di tunnel sviluppato in questi anni. Hagari, a sostegno delle sue affermazioni, ha mostrato dei video e fatto ascoltare le intercettazioni telefoniche, che riguarderebbero all’ospedale Sheikh Hamed. Nei giorni scorsi aveva accusato Hamas di usare come nascondiglio l’ospedale al-Shifa, il più importante di Gaza, usando i convogli di ambulanze per farsi scudo. Anche l’Indonesiano, nel nord della Striscia, verrebbe utilizzato da Hamas per proteggere le proprie attività militari. Hagari ha aggiunto che i militari hanno individuato l’ingresso di un tunnel alla base dello Sheikh Hamed, e che dalla struttura sarebbero partiti dei colpi contro i soldati israeliani. L’ospedale Indonesiano sarebbe poi stato costruito sopra a strutture militari già esistenti, e anche da lì sarebbero partiti dei colpi di artiglieria. Il portavoce israeliano ha quindi concluso dichiarando che le riserve di carburante destinate alle attività mediche vengono sequestrate dalle brigate militari, che stanno inoltre impedendo ai civili di abbandonare l’area settentrionale della Striscia di Gaza.

