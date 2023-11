Tim, via libera alla vendita della rete: andrà al fondo americano Kkr per 20 miliardi. Ecco cosa cambia

Il cda di Tim ha approvato la vendita di Netco al fondo americano Kkr. Lo ha fatto sapere la stessa società confermando le primi indiscrezioni di stampa. Semaforo verde formale, dunque, all’ultimo step del percorso di scorporo della rete, con la vendita della costituenda società del gruppo in cui confluiranno la rete primaria, la rete secondaria e la rete di cavi sottomarini per la fibra integrati in Sparkle. In cambio della vendita a Kkr Tim dovrebbe incassare circa 20 miliardi di euro (esclusa per il momento Sparkle), che potrebbero diventare 22 in caso di fusione con l’attuale concorrente Open Fiber. Incasso utile all’ex Telecom per ripianare almeno in parte il debito societario: di circa 14 miliardi di euro, fa sapere l’azienda in una nota, nella quale si precisa anche il perfezionamento dell’operazione di vendita «è atteso entro l’estate del 2024». Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la decisione sarebbe stata assunta dal Cda di oggi a maggioranza: non all’unanimità, dunque, ma con il voto favorevole di 11 consiglieri e contrario di tre. Quanto basta per scavalcare comunque il parere dell’assemblea degli azionisti, come chiedeva invece il primo socio di Tim, Vivendi, che nei mesi passati aveva minacciato azioni legali per bloccare l’affare. Nella governance di Netco, secondo gli accordi pregressi col fondo Usa, ci sarà anche lo Stato, con una quota attorno al 20% in capo al ministero delle Finanze, e il fondo d’investimento italiano F2i. La maggioranza sarà in mano a Kkr, dopo la decisione del Cda di Tim di oggi. Sempre che Vivendi – le cui contromosse sono attese a questo punto a giorni se non a ore – non tenti la strada della battaglia legale.

Un mese in più di trattative sulla rete di cavi sottomarini

Nella riunione di oggi, il Cda di Tim ha invece bocciato l’offerta non vincolante di Kkr su Sparkle, ritenuta «non soddisfacente». Secondo quanto riporta la nota ufficiale, il Cda ha pertanto «conferito un mandato all’amministratore delegato per ricevere un’offerta migliorativa per Sparkle». Il Ceo Pietro Labriola, in altre parole, avrà ora il mandato di trattare col fondo Usa per verificare la possibilità di ricevere un’offerta vincolante a un valore più elevato una volta completata la due diligence, il cui termine è stato esteso fino al 5 dicembre.

Leggi anche: