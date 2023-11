Lo show di Vincenzo De Luca da Fedez, l’attacco a Schlein: «I dirigenti del Pd? Sono anime morte»

«Abbiamo un gruppo dirigente che nella grande maggioranza, per quello che mi riguarda, è un gruppo dirigente di anime morte». Vincenzo De Luca è perfettamente a suo agio davanti ai microfoni di Fedez e Davide Marra, ospite della nuova puntata del podcast Muschio Selvaggio che verrà pubblicata in rete domani. Non è certo una novità, per il presidente della regione Campania, mostrare il suo lato da showman nei più svariati contesti. Anche in questa occasione, il governatore piega a suo piacimento il medium e non lesina dichiarazioni politiche e attacchi al suo partito. E alla nuova segretaria, Elly Schlein, con la quale non c’è perfetta sintonia, per usare un eufemismo. Un gruppo dirigente di anime morte, ha proseguito il suo ragionamento De Luca, «che non rappresentano nulla né sul piano territoriale, né sul piano sociale e spesso nemmeno sul piano della grammatica e della sintassi». Incalzato dai due conduttori, il politico conferma il suo giudizio sull’attuale guida del partito: «I contenuti programmatici sono, diciamo, flebili. La dialettica? Peggio».

La critica al governo

Su Pier Luigi Bersani, il governatore campano rivendica una lunga amicizia ma non nega le critiche neanche a lui: «È il padre di una grande pu**anata politica che, è Articolo 1, però non posso dirgli niente, se è amico è amico. Però è una pu**anata, un atto di velleitarismo politico». Infine, spiega quali sono i suoi obiettivi politici nel suo prossimo futuro: «In questo momento cerco di fare in modo che si definisca un programma alternativo a quello dell’attuale governo che io considero un disastro, soprattutto dal punto di vista del sud. Il sud è stato tradito, calpestato. Costruire un programma che sia convincente per la maggioranza degli italiani altrimenti quelli che stanno al governo continueranno a restarci».

