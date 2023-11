Catania, sdraiato sul divano sopra il tettuccio della Panda. Multato il conducente: «Non me ne ero accorto» – Il video

Un uomo di 41 anni è stato multato dopo essere stato identificato dalle forze dell’ordine come il conducente della Fiat Panda diventata virale su TikTok per un video girato sulla circonvallazione di Catania. Le immagini mostrano la macchina bianca procedere sulla corsia di destra, con un divano posizionato sopra il tettuccio e un’altra persona, probabilmente un uomo, sdraiata sopra, intenta a girarsi una sigaretta. Il filmato è stato condiviso migliaia di volte e visualizzato da centinaia di migliaia di utenti, finendo anche all’attenzione degli agenti del Commissariato Borgo Ognina. Dopo una breve indagine, grazie al numero di targa, sono risaliti alla proprietaria della vettura, una donna di 43 anni, e hanno quindi identificato il conducente del mezzo nel marito della donna. L’episodio è avvenuto venerdì 3 novembre scorso. Secondo la ricostruzione della polizia l’uomo, insieme a un amico, avrebbe caricato sul tettuccio dell’auto il divano, recuperato da un conoscente che doveva liberarsene. Un giovane sarebbe quindi salito sopra la macchia e si sarebbe steso sul sofà, facendosi portare in giro in condizioni di estrema pericolosità. Il 41enne ha assicurato agli agenti di non essere a conoscenza della presenza del ragazzo sul divano: «Non me ne sono accorto», avrebbe dichiarato in sua difesa. Ma non gli hanno creduto e gli hanno comminato una sanzione di diverse centinaia di euro, levandogli anche alcuni punti dalla patente.

Leggi anche: