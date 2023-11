Da capitano della Fiorentina ad «angelo del fango»: Cristiano Biraghi tra i soccorritori dell’alluvione in Toscana

Cristiano Biraghi dopo la discussa partita avuta ieri contro la Juventus (fatta nonostante gli appelli di tifosi ed esponenti politici favorevoli al rinvio) si è presentato ad aiutare la popolazione della Piana fiorentina, piegata dall’alluvione dei scorsi giorni. Stivali in gomma, tuta grigia, il capitano viola è stato immortalato ai lavori mentre spala il fango dalle strade e abitazioni. La foto è stata pubblicata da Welcome to Florence raccogliendo i commenti entusiasti dei tifosi e non. «Questa è la vera solidarietà, senza selfie, in silenzio e senza pubblicità. Grande», scrive Renzo. «In campo mi fa bestemmiare in nove lingue diverse ma come uomo non si discute… bravo Cristiano», aggiunge Fede.

Leggi anche: