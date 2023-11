Guerra in Ucraina, Zelensky allontana le urne: «Non è il momento di dividersi» – Il video

Ha usato il messaggio serale Volodymyr Zelensky per anticipare che l’Ucraina non può permettersi le distrazioni, emotive e di bilancio, che la campagna elettorale per le presidenziali del 2024 comporterebbe. Il prossimo marzo quindi non si terranno – o almeno è questa l’attuale intenzione di Zelensky – le elezioni, alla scadenza del mandato quinquennale che nel 2019 avevano portato l’attuale leader ucraino a Palazzo Mariinskij con il 74 per cento delle preferenze. La sospensione del voto è consentita dalla legge marziale attualmente in vigore in Ucraina, e dal conflitto che la vede impegnata contro la Russia dal febbraio 2022. «Tutti comprendiamo che ora, in tempo di guerra, quando ci sono così tante sfide, è assolutamente irresponsabile gettare nella società il tema delle elezioni in modo scanzonato e giocoso», ha annunciato il presidente ucraino, «questo è il momento della difesa, della battaglia, da cui dipende il destino dello Stato e del popolo e non è il momento per le elezioni». Zelensky ha sottolineato come la campagna elettorale potrebbe portare divisioni nel Paese in un momento in cui c’è bisogno di massima unità. A settembre aveva dichiarato che le elezioni sarebbero state svolte solo se fosse stato possibile garantire la sicurezza e la gestione di numerose problematiche: dal voto dei militari in trincea, all’arrivo degli osservatori internazionali, al voto degli ucraini all’estero fino al rischio che i seggi possano diventare un bersaglio per i droni russi.

