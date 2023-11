Morto a 35 anni Evan Ellingson, l’attore di CSI Miami: trovato senza vita in un appartamento fuori Los Angeles

Evan Ellingson è stato trovato senza vita nella stanza da letto di un appartamento della cittadina di Fontana, a un’ora di distanza da Los Angeles. Secondo i primi rilievi medici, l’attore sarebbe morto domenica. Ellingson, 35 anni, aveva ottenuto notorietà lavorando al film La custode di mia sorella – My Sister’s Keeper, diretto da Nick Cassevetes, e per tre stagioni alla serie tv CSI: Miami, nei panni di Kyle Harmon dal 2007 al 2010. Le cause della morte non sono ancora state rese pubbliche. Ellingson aveva preso parte a numerose produzioni, dal suo debutto televisivo nel 2001 a 13 anni, per poi apparire in Selvaggi- Complete Savages e nella serie tv 24. La mia infanzia è stata davvero bella, aveva dichiarato in un’intervista a 19 anni, ero occupato a fare ciò che amo, non ho nessun rimpianto perché ho trovato presto la mia passione nella recitazione. Nel corso della sua carriera è entrato nel cast di General Hospital, Mad Tv, Titus e del film Lettere da Iwo Jima.

