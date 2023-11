Armi ed esplosivi accanto alla camera da letto dei bambini, la denuncia dell’esercito israeliano: «Non c’è fine al cinismo di Hamas» – Il video

«Queste foto ormai non sono sorprendono nemmeno più. Non c’è letteralmente fine al cinismo di Hamas». A scriverlo è Yaari Cohen, funzionario del ministero degli Esteri israeliano, condividendo un video diffuso dall’Idf, l’esercito israeliano. Nel filmato si vedono alcuni soldati dell’esercito di Tel Aviv introdursi in quello che sembra a tutti gli effetti un edificio residenziale. Se non fosse che accanto ai letti giacciono armi, droni ed esplosivi. Il sito che viene mostrato nel video, sostiene l’Idf, si trova nelle immediate vicinanze di una scuola nel centro del quartiere di Sheikh Radwan, nel nord della Striscia di Gaza, ed è solo l’ultimo esempio di come miliziani e dirigenti di Hamas usino abitazioni – e in generale luoghi destinati alla popolazione civile – per scopi miliari. All’interno dell’edificio i soldati israeliani hanno scoperto quello che definiscono come un vero e proprio sito di produzione e stoccaggio di armi e droni, ma anche esplosivi e piani operativi di Hamas. Tutto nascosto in camere da letto, comprese alcune per bambini. Il governo dello Stato ebraico ha sempre accusato Hamas di usare la popolazione civile come «scudo umano» dietro cui difendersi. Un comportamento che in realtà è stato in parte rivendicato dagli stessi dirigenti dell’organizzazione terroristica. «Hamas ha costruito i tunnel nella Striscia di Gaza per proteggere i suoi stessi miliziani e non i civili che vivono nell’enclave palestinese. Perché ai civili, alla loro sicurezza, devono pensare le Nazioni Unite e anche Israele», ha detto qualche settimana fa in un’intervista a Memri Tv Moussa Abu Marzouk, membro dell’ufficio politico di Hamas.

Leggi anche: