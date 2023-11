Canada, spari contro due scuole ebraiche a Montreal. Trudeau: «Sono inorridito, violenza intollerabile»

Due attacchi distinti, a pochi minuti l’uno dall’altro, hanno avuto come bersaglio due scuole ebraiche di Montreal, nella regione canadese del Quebec. In entrambi casi, sono stati rinvenuti dei proiettili contro le porte d’ingresso dei due istituti. «Voglio essere molto chiaro: condanniamo questa violenza antisemita nei termini più forti possibili», ha dichiarato il premier Justin Trudeau, «questo odio non ha posto qui a Montreal, in Québec o in Canada». Ancora ignoti gli autori delle due sparatorie contro le scuole, la polizia ha aperto una inchiesta come riferisce la Montreal Gazette. La prima segnalazione è arrivata intorno alle 8.20 dagli addetti della Talmud Torah di St-Kevin Avenue. Mezz’ora più tardi, le forze dell’ordine hanno ricevuto una chiamata simile dalla Yeshiva Gedola-Merkaz Hatorah in Deacon Road. I due istituti si trovano nello stesso quartiere Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, e i due attacchi sono avvenuti durante la notte. In quel momento non c’era nessuno negli edifici. «Onestamente, sono molto preoccupato», ha dichiarato il ministro dell’Istruzione Drainville, «quando le persone iniziano a sparare nelle scuole, è una cosa seria. Questo non è il Quebec». Intorno alle due scuole sono stati aumentati i livelli di sicurezza e gli investigatori visioneranno le telecamere di videosorveglianza di zona sperando che abbiano immortalato qualche indizio utile alla identificazione dei responsabili.

