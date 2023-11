Biglietti aerei, gli aumenti record in Italia a dicembre: «È il livello più alto degli ultimi 10 anni»

Il costo dei biglietti aerei per il mese di dicembre ha raggiunto il livello più alto in Italia degli ultimi dieci anni. A rivelarlo è un’analisi del Corriere, secondo cui a essere interessati dai rincari sarebbero soprattutto i collegamenti con l’Europa e i voli per la Sicilia (che registrano quasi un +40%). Prendendo in considerazione tutto dicembre, e quindi non solo il periodo delle feste di Natale e Capodanno, le tariffe base a cui sono in vendita i biglietti delle principali compagnie aeree sono in forte aumento rispetto agli ultimi anni. Confrontando i dati di dicembre 2023 con quelli dello stesso mese dell’anno precedente, si scopre che il costo medio del biglietto risulta al momento in rialzo del 54% per quanto riguarda i collegamenti tra i principali scali italiani e le capitale europee.

Il decreto prezzi

Ma ad aumentare è anche il costo dei voli interni all’Italia, dove il caro-tariffe per il mese di dicembre è del +43%, low-cost comprese. Ed è anche per far fronte a questa situazione che sia il governo che la Commissione europea sono al lavoro per cercare di porre un freno al fenomeno del caro-voli. La commissaria europea ai Trasporti, Adina Valean, ha detto al Financial Times che il mercato del trasporto aereo «funziona». Ma l’esecutivo comunitario sta comunque «indagando per avere una spiegazione completa e dettagliata» sull’aumento repentino delle tariffe nonostante i profitti record delle compagnie aeree. Anche il governo italiano si era iniziato a muovere su questo fronte. Con il cosiddetto «decreto prezzi», l’esecutivo di Giorgia Meloni aveva previsto lo stop agli algoritmi che alzano i prezzi per le rotte nazionali da e per le isole se il prezzo di vendita del biglietto è del 200% superiore alla tariffa media del volo. Una mossa contestata apertamente da Ryanair. E che è stata poi fortemente ridimensionata dallo stesso governo dopo l’estate.

Credits foto: UNSPLASH/Josue Isai Ramos Figueroa

