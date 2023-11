Duecentocinquanta anni della Guardia di finanza. Il calendario storico illustrato da Milo Manara

Il più antico corpo di pubblica sicurezza, la Guardia di finanza, festeggia i 250 anni di età. E per questo, il calendario del 2024 è in una edizione speciale, illustrato da Milo Manara e corredato dai testi del giornalista e saggista Paolo Mieli. «Siamo partiti – si legge nell’introduzione del calendario firmata dal comandante generale Andrea De Gennaro – dal 1774, anno in cui nel Regno di Sardegna venne istituita la Legione Truppe Leggere, antesignana del Corpo, con compiti di presidio dei confini. Nata come polizia doganale ed evolutasi nel tempo come polizia tributaria, la Guardia di finanza è oggi una moderna Forza di polizia impegnata a tutela del bilancio nazionale ed europeo a difesa delle libertà economiche dei cittadini per affermare i principi di legalità e giustizia». «La lotta all’evasione fiscale – scrive invece il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti – e alle frodi fiscali, il contrasto all’illecita distrazione di finanziamenti pubblici nazionali e comunitari e ad ogni genere di crimine economico-finanziario sono determinanti per sostenere un percorso di crescita stabile, sostenibile e duraturo della nostra economia». A salutare la cerimonia anche la Banda del Corpo della Guardia di finanza, oltre ad una esecuzione musicale di Andrea Bocelli.

Leggi anche: