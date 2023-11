Francesca Michielin e la gaffe su Ivan Graziani. Chiede a Colapesce e Di Martino come è stato «collaborare con lui» – Il video

Sarà stato forse un attimo di confusione ma sta diventando virale lo scivolone, ieri, durante l’ultima puntata di X Factor, di Francesca Michielin davanti agli ospiti Colapesce e Di Martino. «C’è un duetto pazzesco con Ivan Graziani (morto nel 1997 ndr). Wow come è andata? Come è stato lavorare con lui?» chiede curiosa Michielin. Come se il celebre cantautore fosse ancora vivo. L’imbarazzo di Colapesce è evidente: «Con lui….È stato bello, nel senso grazie al figlio, che ci ha portato questo inedito a cui abbiamo scritto un ritornello. Siamo entrati in punta di piedi, lui è un gigante che amiamo tantissimo. Alla fine il figlio ha ascoltato il nostro lavoro e anche la famiglia era molto felice di quello fatto, perciò abbiamo deciso di pubblicarlo».

Che figura di mmmmerda.

Lo sguardo interdetto di Colapesce dice tutto.pic.twitter.com/v1Kk3N0BgU

— Massimo Falcioni (@falcions85) November 10, 2023

Leggi anche: