Il Tar del Lazio ha annullato il decreto del governo Meloni che prevedeva l’obbligo di esposizione dei prezzi medi della benzina

D’oggi in poi i benzinai non sono più obbligati a esporre i prezzi medi dei carburanti. Il Tar del Lazio ha annullato il decreto del governo Meloni, con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 31 marzo scorso aveva introdotto la misura. La decisione è stata presa perché in assenza della prevista e preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e del parere del Consiglio di Stato. Accolto quindi il ricorso proposto da Fe.Gi.Ca. – Federazione Gestori Impianti Carburanti e Affini, F.I.G.I.S.C. – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, e da alcuni esercenti.

