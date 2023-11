Sondaggi Ipsos, governo e centrodestra in calo. Male anche il Pd, stabile il M5s

I sondaggi di Ipsos illustrati da Nando Pagnoncelli oggi sul Corriere della Sera dicono che la fiducia è in calo per il centrodestra e il governo Meloni. Ma l’opposizione non ne approfitta: cala anche il Partito Democratico mentre il Movimento 5 Stelle cresce soltanto dello 0,1%. Il gradimento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in calo di due punti percentuali a quota 45%, mentre il governo perde tre punti e si attesta sul 46%. Fratelli d’Italia perde l’1,3% rispetto all’inizio di ottobre, mentre la Lega cala di quasi un punto percentuale (-0,9%). In controtendenza Forza Italia (+0,8%) mentre il Pd perde mezzo punto percentuale e l’Alleanza Verdi Sinistra cresce dello 0,1%. In territorio positivo anche +Europa (+0,6%) e Italia Viva (+0,5%). Nel complesso il centrodestra perde l’1,4% e il centrosinistra guadagna lo 0,2%.

Pagnoncelli spiega che per l’esecutivo e la premier la flessione è più accentuata nei ceti meno abbienti e tra coloro che hanno difficoltà economiche. Il dato di FdI (28,5%) è in particolare il più basso dal giorno dopo il voto del 25 settembre 2022. Per quanto riguarda il gradimento dei leader politici, Antonio Tajani è il più popolare (32% di giudizi positivi), seguito da Giuseppe Conte e Matteo Salvini che però perde due punti percentuali. Stabile il consenso di Elly Schlein, come quello di Nicola Fratoianni, Matteo Renzi, Angelo Bonelli e Carlo Calenda. Cresce di due punti quello di Maurizio Lupi di Noi Moderati.

