Greta Thunberg interrotta sul palco della Marcia per il Clima. E dopo parte il coro: «Non c’è giustizia climatica per i territori occupati» – Il video

Greta Thunberg è stata interrotta sul palco mentre interveniva alla marcia per il cambiamento climatico ad Amsterdam. L’evento è stato organizzata da una coalizione di organizzazioni tra cui Extinction Rebellion, Fridays for Future, Oxfam e Greenpeace. «Le persone che si trovano in prima linea nella crisi climatica ne sperimentano in prima persona le conseguenze ormai da decenni e hanno lanciato l’allarme. Ma noi non abbiamo ascoltato. Le persone al potere non ci hanno ascoltato», ha detto Greta. In quel momento un uomo le strappa il microfono e la interrompe: «Sono venuto qui per una dimostrazione sul clima, non per una visione politica». L’uomo è stato poi allontanato dal palco. E sono partiti i cori a sostegno della Palestina: «Non c’è giustizia climatica per i territori occupati».

