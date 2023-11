Travolto di notte da un’auto pirata: grave un 38enne a Milano

È caccia al conducente del mezzo che ha travolto l’uomo senza fermarsi per soccorrerlo

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Carlo di Milano un uomo di 38 anni investito la scorsa notte da un mezzo il cui conducente sarebbe scappato dopo l’incidente. L’uomo sarebbe stato travolto alle 3 circa mentre cercava di attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali in via Morgantini, vicino il quartiere De Angeli. Avrebbe varie fratture e un forte trauma cranico. Sul caso indagano gli agenti della Polizia locale.

