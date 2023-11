Fine pena per Roberto Formigoni, l’ex presidente della Lombardia torna libero. La tentazione di candidarsi: «Per aiutare i giovani»

«Sono felice e mi sento benissimo». Sono queste le prime parole di Roberto Formigoni che oggi, domenica 12 novembre, può mettere definitivamente alle spalle il suo debito con la giustizia italiana. L’ex governatore di Regione Lombardia ha finito di scontare la condanna a 5 anni e 10 mesi per corruzione per la vicenda Maugeri-San Raffaele. «Qualche amico voleva fare grandi festeggiamenti, per carità… Sto per andare a pranzo con 5-6 persone», rivela Formigoni all’Ansa. Già da qualche settimana, l’ex governatore lombardo era dato come uno dei possibili candidati del centrodestra alle elezioni europee del prossimo anno. Su questo, però, Formigoni dice di non essere ancora arrivato a una decisione definitiva. «Su una mia candidatura alle europee non deciderò né entro fine mese né entro fine anno. Ho tempo fino a marzo e aprile. Istintivamente in questo momento dico no, però mi confronterò, ascolterò e poi deciderò», spiega l’ex presidente di regione.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Formigoni continua a parlare di «ingiustizia» e sostiene di essere stato accusato e condannato solo per motivi politici. «La cosa che più mi è pesata è stato sapere di non aver mai compiuto quello di cui mi accusavano e che stavo sopportando il peso di una sentenza politica senza colpa e senza prova», si difende l’ex governatore. Ora però sono in tanti, assicura, a chiedergli di tornare a fare politica: «amici con cariche istituzionali, dirigenti di partiti e gente che incontro per strada». Formigoni dice di non essere interessato a «occupare un posto per ottenere una rivincita». La porta di una possibile candidatura alle europee però non è affatto chiusa: «Se ci sarà uno spazio per una elezione – aggiunge – vorrei dare il mio contributo per riportare i giovani ad aver un rapporto diverso con la politica». L’ex governatore lombardo assicura che al momento non è candidato da nessuna parte e che prima resta da verificare se e quando potrà effettivamente essere iscritto nelle liste. In ogni caso, se deciderà di rientrare in politica, precisa che sarà «dentro il Partito popolare europeo, che è la mia casa».

Credits foto: ANSA/Angelo Carconi | Roberto Formigoni al suo arrivo alla Direzione nazionale di Alternativa Popolare all’Hotel Flora, a Roma (11 dicembre 2017)

