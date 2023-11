Il maxi-furto di gamberi e ostriche da 10mila euro, colpo davanti al ristorante: beccati dopo pochi chilometri

È bastato un attimo di distrazione del camionista per permettere a due ladri di impossessarsi del carico che stava per essere consegnato a un ristorante di Roma. Un carico prezioso, considerando che il suo valore si aggirava sui 10mila euro. Si trattava però di prodotti ittici, per lo più ostriche, gamberi e astici per circa 30 casse. Come racconta Il Messaggero, i due ladri a bordo di un’Alfa Romeo Gt con targa austriaca hanno caricato il bottino in auto e si sono dati alla fuga. Dopo pochi chilometri però intercettano una gazzella dei carabinieri, che hanno fermato l’auto insospettiti dalla targa. È bastato aprire il portabagagli e gli sportelli per ritrovarsi davanti la refurtiva stipata tra i sedili. Dopo un rapido controllo sui due, un italiano di 35 anni e un 47enne di origine rumena, è stato chiaro ai militari che tutte quelle casse erano il frutto del colpo messo a segno pochi minuti prima davanti al ristorante. I due sono stati arrestati. In auto, oltre al pesce è stato anche ritrovato il portafogli del camionista. Al ristoratore però è stata restituita solo una parte della refurtiva: i tecnici della Asl hanno dato il via libera per i gamberi e gli astici, ma non per le ostriche. Rimaste troppo a lungo fuori dal camion-frigo, le ostriche non potevano più essere servite nel ristorante e sono state quindi smaltite come rifiuti.

