No! Forbes non ha dedicato una copertina all’ex leader di Hamas

Che molti leader di Hamas siano particolarmente facoltosi è ormai cosa nota. Tanto che secondo alcuni utenti sui social a uno di loro sarebbe stata dedicata una copertina dalla nota rivista economica Forbes. In realtà, però, Forbes non ha dedicato una copertina all’ex leader di Hamas. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“.

Analisi

«Dopo essere stato Leader di Hamas Khaled Mashal ha adesso un patrimonio di 5 miliardi di dollari. Essere un terrorista (meglio se capo) paga. Forbes è la piu’ importante rivista finanziaria che fa le classifica dei piu’ ricchi del pianeta». Questo è quello che si legge nella descrizione di numerosi post su Facebook che condividono un’immagine: una presunta copertina di Forbes in cui appare l’ex leader di Hamas Khaled Mashal.

Nell’immagine si legge: «Essere leader di Hamas paga 5 bilioni $. Congratulations on to Hamas leader Khaled Mashal on reaching a net worth of 5 BILLION dollars while more than half of his own citizens in Gaza live under the poverty line. It pays to be a mass murderer terrorist».

Forbes non ha dedicato una copertina all’ex leader di Hamas

Si sostiene quindi, che la nota rivista finanziaria Forbes abbia certificato l’entità della fortuna di Mashal, dedicandogli poi una copertina in cui si rivela che avrebbe cumulato ben 5 miliardi di dollari mentre la popolazione della striscia di Gaza muore. Il numero sarebbe quello del 7 ottobre. In verità, però, Forbes non ha dedicato una copertina all’ex leader di Hamas. Per confermarlo è sufficiente consultare la lista dei numeri del magazine acquistabili, rendendosi conto che in nessuno di questi, tantomeno in quello di ottobre, appare il volto di Mashal.

Se si prova a cercare il nome di Mashal nella lista dei miliardari di Forbes non si ottiene alcun risultato.

L’origine dell’immagine

Si tratta di satira. La copertina è stata pubblicata sui social di Israele. Sia sul profilo X (ex Twitter) denominato Israel (archiviato qui), oltre che su quello del ministero degli esteri (archiviato qui).

Conclusioni

Circola una presunta copertina di Forbes in cui apparirebbe l’ex leader di Hamas Khaled Mashal. Si sostiene che abbia cumulato una fortuna di 5 miliardi di dollari. Tuttavia, Forbes non ha dedicato una copertina all’ex leader di Hamas. Il fotomontaggio è stato messo in circolazione dai canali social ufficiali di Israele.

