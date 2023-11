Scomparsa con l’ex fidanzato nel Veneziano la 22enne Giulia Cecchettin. Il padre: «Lui non aveva accettato la fine della relazione»

È stata vista l’ultima volta sabato 11 novembre ai tavolini di un McDonald di Marghera, nel Veneziano, insieme al suo ex fidanzato. Poi ha smesso di rispondere al cellulare e i genitori sono molto preoccupati: «Giulia non è il tipo di persona che sparisce, ci informava sempre di ogni suo spostamento», ha spiegato la madre lanciando un appello. La sua Giulia Cecchettin, 22 anni, residente a Vigonovo, non è più tornata a casa e nessuno ha sue notizie da due giorni. Sabato è uscita di casa intorno alle 18 per vedersi con Filippo Turetta, suo compagno di corso all’università ed ex fidanzato. La relazione è finita lo scorso agosto, ma i due sono rimasti in buoni rapporti e hanno continuato a vedersi. «I genitori di Filippo mi hanno detto che negli ultimi giorni il ragazzo mangiava a malapena, era molto giù di morale», dice ora il padre di Giulia al Corriere del Veneto, «non credo lui avesse mai digerito la rottura del rapporto con mia figlia, temo che questo possa avere a che fare con la loro scomparsa ed è ciò che più mi spaventa». Alle 18 di sabato la giovane è uscita di casa ed è salita sulla Fiat Punto nera di Turetta – targata FA 015 YE, con segni di grandine sul cofano anteriore, come si legge nella segnalazione di scomparsa dell’associazione Penelope Veneto. All’ora di cena sono stati visti al centro commerciale Nave De Vero di Marghera, ai tavolini del McDonald. Il telefono di Turetta ha agganciato una cella nei pressi di Fossò, a una ventina di chilometri, verso le 23.30. L’ultimo messaggio di Cecchettin è stato invece inviato alla sorella alle 22.43. «Ci siamo scambiate messaggi tutta la sera, era serena come sempre», ha detto Elena, «stavamo parlando di vestiti, dopo le 22.43 lei non ha più risposto al telefono e da allora non ci sono più state sue notizie». L’Associazione Penelope ha diffuso una descrizione della giovane e rilanciato l’appello della famiglia: «Giulia ha i capelli castani lunghi e la frangetta, è alta 1 metro e 63 e ha gli occhi scuri. Quando è uscita indossava una gonna marrone e una maglia nera con maglioncino azzurro. Se l’avete vista da qualsiasi parte vi prego di contattarci».

