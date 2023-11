Gaza, Israele scova tunnel di Hamas sotto la moschea. La pacifista Vivian Silver morta il 7 ottobre

A 39 giorni dall’assalto di Hamas nel sud di Israele, continuano le operazioni militari dello Stato ebraico nella Striscia di Gaza per stanare l’organizzazione terroristica. Questa mattina l’esercito ha fatto sapere di avere colpito 200 obiettivi nelle ultime 24 ore, inclusi «terroristi, siti di produzione di armi, postazioni di lancio di razzi anti-carro, centro di comando operativi» oltre a un campo di addestramento delle forze navali di Hamas usato anche come magazzino d’armi. Mentre ieri sarebbe stato scoperto un tunnel usato per copi militari scavato in profondità sotto una moschea, dove sarebbero stati ritrovati armi ed esplosivi. Israele ritiene però che gli obiettivi cruciali – compresi i capi di Hamas nella Striscia – si trovino nei tunnel che stanno sotto i principali ospedali della città, a cominciare da quello di Al Shifa, cinto in queste ore d’assedio dall’esercito. Medici e pazienti continuano ad essere intrappolati al loro interno, senza carburante e con scorte sempre più ridotte di acqua e cibo, mentre alle porte infuriano i combattimenti tra soldati e miliziani. «Ci sono spari e bombardamenti continui tutt’attorno», ha scritto il capo della neurochirurgia di Al Shifa, Nidal Abuhadrous, in un messaggio all’organizzazione Medical Aid for Palestinians. Altra rara testimonianza da dentro l’ospedale quella resa da un chirurgo che vi opera a Medici Senza Frontiere: «Non abbiamo acqua, cibo o elettricità. Le persone moriranno entro poche ore senza respiratori funzionanti. Davanti alla porta d’ingresso ci sono molti corpi, e anche molti pazienti feriti, ma non possiamo portarli dentro (…) La situazione è pessima, disumana».

Emergenza sanitaria e misure umanitarie

Per rispondere all’emergenza riguardante i neonati, stamattina l’esercito israeliano ha detto di aver iniziato a trasferire incubatrici dagli ospedali israeliani all’ospedale Al Shifa. Le Forze di difesa lavoreranno «con qualsiasi parte mediatrice affidabile» per garantire che le incubatrici vengano consegnate in modo sicuro, ha detto un portavoce dell’esercito. Ieri il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, ha annunciato che 32 pazienti sono morti nell’ospedale negli ultimi giorni, inclusi tre bebè prematuri. Secondo il ministero, i medici non possono evacuare centinaia di pazienti ancora in ospedale, tra cui più di 30 neonati prematuri, a causa dell’operazione militare israeliana in corso nell’area. L’esercito israeliano ha fatto sapere che dalle 9 alle 16, ora locale, aprirà nuovamente un corridoio perché le persone possano spostarsi in sicurezza verso, e che interromperà le ostilità dalle 10 alle 14 nei quartieri di Al-Daraj and Al-Tuffah.

I raid in Cisgiordania e la rabbia di Re Abdallah

Nel corso della notte l’esercito israeliano ha condotto intanto una nuova operazione militare nel campo profughi della città di Tulkarem, nel nord della Cisgiordania: 6 le vittime accertate, secondo quanto riporta l’agenzia palestinese Wafa, mentre altre 3 persone – sempre ventenni – sarebbero stati uccise in un attacco con un drone ieri sera sempre a Tulkarem. Il dilagare della guerra a Gaza e in Cisgiordania fa infuriare i leader arabi, e ieri sera il re di Giordania ha lanciato un nuovo monito a Israele. Qualsiasi scenario che includa la rioccupazione di parti di Gaza peggiorerà la crisi, ha detto Abdullah, aggiungendo che le continue «violazioni» israeliane in Cisgiordania e Gerusalemme potrebbero «spingere la regione verso un’esplosione». In un incontro con esponenti politici giordani, tra cui ex primi ministri e il presidente del Senato, Abdallah ha affermato che Gaza non deve essere separata dal resto dei territori palestinesi e ha chiesto la fine della guerra e la ripresa di un processo politico che porti alla nascita di uno Stato palestinese. «Qualsiasi altro percorso finirà con un fallimento e porterà a ulteriori cicli di violenza e distruzione», ha aggiunto il re di Giordania.

Altri morti israeliani

A Gaza invece sono morti nel corso dei combattimenti altri due soldati israeliani, rispettivamente di 21 e 27 anni: il totale delle vittime delle vittime dell’operazione di terra dell’Idf sale così a quota 46. Ad essere morta è anche una storica attivista per la pace israeliana, Vivian Silver. La donna, tra le fondatrici dell’associazione Women Wage Peace, viveva nel kibbutz di Be’eri attaccato il 7 ottobre dai miliziani di Hamas. Da quel giorno si erano perse le sue tracce, ed era avanzata l’ipotesi che Silver fosse tra gli oltre 200 ostaggi rapiti e portati a Gaza. Questa mattina invece è arrivata la conferma che la donna è stata uccisa durante l’assalto di quel giorno stesso: lo ha detto il figlio, Yonatan Zeigne, al media canadese Cbc News. I famigliari della 74enne hanno appreso la notizia nelle scorse ore dalle autorità israeliane: soltanto ora è stato possibili identificare i suoi resti nel kibbutz di Be’eri.

