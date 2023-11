Il blitz di Israele nell’ospedale di Al Shifa con carri armati e bulldozer. Gli Usa: «Non vogliamo vedere uno scontro a fuoco»

Un centinaio di soldati di Israele ha fatto irruzione nell’ospedale Al Shifa di Gaza. Khader Zannoun, testimone che si trovava all’interno della struttura, ha detto alla Bbc di aver visto «sei carri armati all’interno dell’ospedale e più di un centinaio di soldati del commando, sono entrati nel pronto soccorso principale, alcuni soldati erano mascherati e urlavano in arabo “non muoverti, non muoverti”». Il corrispondente di Al Jazeera Tareq Abu Azzoum ha fatto sapere che «i soldati sono all’interno dell’ospedale. Nel frattempo, l’ospedale è sovraccarico di pazienti». Il responsabile del ministero della Sanità palestinese al-Kaila ha parlato di un crimine contro l’umanità, il personale medico e i pazienti.

Operazione mirata

L’esercito israeliano ha fatto sapere che sta conducendo «un’operazione mirata» in un’area dell’ospedale. «Sulla base delle informazioni di intelligence e di una necessità operativa, le forze dell’Idf stanno portando avanti un’operazione precisa e mirata contro Hamas in un’area specifica dell’ospedale Shifa», dice l’Idf nel comunicato. «Invitiamo tutti i terroristi di Hamas presenti nell’ospedale ad arrendersi», conclude la nota. Un medico della struttura ha detto ad Al Jazeera che carri armati e bulldozer si trovano nel campus: «Il fuoco è ancora intenso e sentiamo esplosioni ovunque». Il dottor Mokhallalati ha fatto sapere che le forze armate non sembrano ancora essere entrate nell’edificio principale.

Gli Stati Uniti

L’agenzia di stampa Reuters ha detto che la Casa Bianca ha protestato per il blitz: «Noi non sosteniamo l’attacco aereo dell’ospedale e non vogliamo vedere combattimenti dentro l’ospedale con persone innocenti, gente indifesa e persone malate che potrebbero ritrovarsi in mezzo alla sparatoria. Gli ospedali devono essere protetti», ha fatto sapere un portavoce. Ma Hamas ha fatto sapere che ritiene Joe Biden responsabile dell’operazione: «L’adozione da parte della Casa Bianca e del Pentagono della falsa narrativa israeliana secondo cui la resistenza utilizza il Centro medico al-Shifa per ragioni militari ha costituito il via libera per (Israele) a commettere ulteriori massacri contro i civili e a rimuoverli con la forza dal nord al sud per continuare il piano di occupazione volto a sfollare la nostra gente».

Squadre mediche e traduttori

L’esercito ha fatto sapere che dispone sul posto di squadre mediche e di traduttori «addestrati appositamente per questo ambiente delicato e complesso, con l’obiettivo di garantire che nessun danno venga causato ai civili utilizzati da Hamas come scudi umani». L’Idf ha anche detto di aver informato le autorità competenti di Gaza che tutte le attività militari dovevano cessare entro 12 ore. L’agenzia di stampa Afp ricorda che secondo il ministero della Sanità di Hamas i bombardamenti israeliani hanno ucciso finora 11.320 persone, per lo più civili, tra cui 4.650 minori. Secondo le autorità israeliane l’attacco di Hamas ha provocato la morte di 1.200 persone e il rapimento di 240 ostaggi.

Il preavviso

Un medico dell’ospedale, Khaled Abu Samra, ha dichiarato alla Cnn che l’esercito israeliano ha dato all’amministrazione dell’ospedale al Shifa di Gaza un preavviso di 30 minuti prima che iniziasse l’operazione: «Ci è stato chiesto di stare lontani dalle finestre e dai balconi. Possiamo sentire i veicoli blindati, sono molto vicini all’ingresso del complesso».

(In copertina: Ansa | L’ospedale Al-Shifa durante un bombardamento del 24 ottobre | Mohammed Saber)

