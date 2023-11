Violenza sessuale aggravata su due minorenni: 4 arresti e 16 indagati da Reggio Calabria a Treviso

Quattro persone arrestate, diciotto decreti di perquisizione eseguiti e 16 indagati è il risultato di un’operazione di polizia per violenza sessuale aggravata su due minorenni che ha coinvolto numerose squadre, da Reggio Calabria a Treviso. Questa mattina, mercoledì 15 novembre, è scattato il blitz del commissariato di Palmi a Seminara, nel Reggino, mentre nella stessa operazione intervenivano anche la Squadra mobile dei commissariati distaccati di Gioia Tauro, Villa San Giovanni, Polistena, Cittanova e Taurianova, delle Squadre Mobili di Treviso, Varese e Monza Brianza, e con il supporto del Reparto prevenzione crimine di Siderno, Rende e Vibo Valentia. Una maxi operazione in esecuzione dei dispositivi emessi il 31 ottobre dal giudice per le indagini preliminari di Palmi su richiesta della Procura guidata da Emanuele Crescenti. Tre le misure cautelari in carcere, una ai domiciliari per una persona al momento irreperibile. Sono 16 in tutto le persone coinvolte nell’indagine per violenza sessuale aggravata su due minorenni originarie della Piana di Gioia Tauro, indagate per lo stesso reato in concorso tra loro. Quattro di loro sono minorenni e durante le perquisizioni personali e domiciliari, sono stati sequestrati diversi cellulari, computer e altri dispositivi elettronici. Il procuratore di Palmi Crescenti terrà una conferenza stampa a metà giornata presso la sala Nicola Calipari della Questura per fornire ulteriori dettagli sull’inchiesta.

Leggi anche: