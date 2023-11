USA-Cina, Xi Jinping e quella stretta di mano con Joe Biden: «Non è un opzione girarsi le spalle»

Una breve stretta di mano, sorrisi di rito e circa quattro ore di faccia a faccia. Il presidente cinese Xi Jinping, a un anno esatto di distanza dall’ultimo bilaterale, incontra il presidente Usa Joe Biden. Per gli Stati Uniti e la Cina «non è un’opzione girarsi le spalle», ha dichiarato Xi Jinping. Le relazioni fra i due paesi non sono mai state facili «negli ultimi 50 anni e più» e si sono trovate ad affrontare «sempre problemi in un senso o nell’altro ma sono andate avanti. Per due grandi Paesi come Cina e Stati Uniti voltarsi le spalle non è un’opzione». «Possiamo lavorare insieme sull’intelligenza artificiale e sul clima», ha detto il suo collega americano aprendo il summit. «Bello rivedervi, non c’è nulla che possa sostituire le discussioni faccia a faccia. È fondamentale che io e lei ci capiamo reciprocamente in modo chiaro, dobbiamo fare in modo che la competizione non sfoci in conflitto», ha dichiarato Biden ricordando che «i nostri incontri sono sempre stati franchi, diretti, utili». Secondo quanto aggiunto dal leader asiatico il mondo è abbastanza grande per la convivenza e per il successo di Cina e Stati Uniti. Sarebbe «irrealistico» per una delle parti cercare di rimodellare l’altra.

Biden incontra Xi: perché conviene a entrambi

Le relazioni tra i due paesi erano diventate gelide, fino agli scandali dei palloni spia cinesi. E un buon clima conviene a entrambi. Per Biden, che vuole evitare un conflitto aperto con Pechino nel bel mezzo di due guerre e di una campagna per le presidenziali tutt’altro che facile, e per Xi che deve preservare l’economia del Dragone dal fantasma della bolla immobiliare. Il leader cinese non metteva piede negli Usa dal 2017, epoca Trump. Biden ha dato il benvenuto in una location tenuta segreta dalle parti sino all’ultimo: la storica tenuta Filoli, 40 km a sud di San Francisco, 654 acri di verde, con giardini rinascimentali all’inglese e un tempo set della serie “Dynasty“.

Leggi anche: