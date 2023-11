Elena, la sorella di Giulia Cecchettin: «Ragazze, se non vi sentite sicure chiedete aiuto. Non c’è nulla di male e non è colpa vostra» – Il video

«Ovviamente sperando che le cose finiscano nella migliore delle maniere, per me è importante parlare alle ragazze: se vi riconoscete in episodi simili o comunque in situazioni dove non vi sentite sicure, dove vi sentite schiacciate e non sentite che la vostra libertà sia piena a causa di qualcuno, chiedete aiuto. Non c’è nulla di male nel chiedere aiuto ed è meglio prevenire una situazione spiacevole che farci i conti dopo». A parlare è Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, scomparsa in Veneto da sabato insieme all’ex ragazzo, Filippo Turetta. La ragazza parla a “Storie Italiane” su Rai1, rivolgendosi a tutte le ragazze all’ascolto. La procura ha indagato Turetta per tentato omicidio.

