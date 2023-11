Chi è Mira Murati, la nuova Ceo 34enne di OpenAi dopo che è stato silurato il fondatore Sam Altman

Si chiama Mira Murati e ha 34 anni la nuova Ceo di OpenAI, la no profit che ha rilasciato ChatGPT, dopo che il suo predecessore (e fondatore) Sam Altman è stato cacciato. Già nota tra le mura di OpenAi, Murati prima di diventare amministratrice delegata, ricopriva il ruolo di chief technology officer. Si tratta, infatti, di una nomina ad interim – ovvero momentanea – per la fase transitoria in corso in cui si sta tentando di fermare il “terremoto” interno. La nuova Ceo è un’ingegnera meccanica con esperienze pregresse alla Goldman Sachs e Tesla. Lavora nel colosso che ha dato vita a ChatGPT da ormai cinque anni. Nel 2018 è stata assunta come vicepresidente dell’intelligenza artificiale e delle partnership, per poi essere promossa due anni dopo a vicepresidente senior per la ricerca, i prodotti e le partnership. Lo scorso anno è diventata Cto, potendo lavorare nello sviluppo di ChatGPT, e ora è la nuova Ceo.

«Ha democratizzato l’intelligenza artificiale»

Come ricorda il Corriere della Sera, il Time l’ha inserita lo scorso febbraio tra i 100 Next del 2023. Per questa occasione, Satya Nadella, Ceo e presidente esecutivo di Microsoft, ha scritto un articolo sulla testata americana sottolineando come Murati abbia democratizzato l’intelligenza artificiale, e ne ha elogiato «le capacità e il coraggio che la contraddistinguono nell’affrontare sfide tecniche». La nuova Ceo di OpenAI ha, inoltre, contribuito a trasformare l’azienda da una startup a una delle società di intelligenza artificiale più importanti al mondo. Ora dovrà gestire la stessa da amministratrice delegata dopo che il Cda ha deciso di silurare Altman per non essere stato così «onesto nelle sue comunicazioni con il consiglio di amministrazione, ostacolando le sue capacità all’esercizio delle sue responsabilità».

Leggi anche: