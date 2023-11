Dagli inizi nello sci alle semifinali delle Atp Finals, i successi di Jannik Sinner in 90 secondi – Il video

Stefanos Tsitsipas, 2 set a 0. Novak Djokovic, 2 a 1. Holger Rune, anche lui 2 a 1. Dall’altro lato della rete, Jannik Sinner. Il 22enne italiano ha domato i tre avversari nel gruppo verde delle Atp Finals di Torino, approdando in semifinale. Alle 14.30 di oggi, 18 novembre, sfiderà Daniil Medvedev. Reduce da due successi di fila con il russo – agli Open di Pechino e di Vienna -, Sinner scenderà in campo da favorito: benché sia la quarta testa di serie nel torneo, la maturazione del suo tennis in questa stagione gli ha permesso di battere già i tre che lo precedono: Medvedev, appunto, e gli altri due semifinalisti, Djokovic e Carlos Alcaraz. Sembrano lontani i momenti in cui l’altoatesino doveva dividere la sua settimana di allenamenti tra lo sci e il tennis. In questo video, ripercorriamo le fasi salienti della sua breve carriera, ma già ricca di primati. L’ultimo suggellato proprio oggi: è il primo italiano di sempre a giocare una semifinale delle Atp Finals.

Leggi anche: