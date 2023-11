Morgan è fuori da X Factor. La scelta di Sky e Freemantle dopo le provocazioni del cantante a Fedez e Dargen D’Amico

Morgan fuori da X Factor, con effetto immediato. È la decisione presa da Sky insieme con la casa di produzione Fremantle a seguito delle numerose intemperanze dell’artista nel corso della puntata di giovedì scorsoi, a partire dalla stoccata a Fedez sulla depressione («Sei troppo depresso per fare da psicologo») e dal duello prolungato con l’altro “collega” Dargen D’Amico. Morgan non sarà più tra i giudici della competizione canora, né avrà alcun altro ruolo nel programma. Una valutazione, si legge in una nota diramata da Sky, «fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni. È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma», sottolinea il canale televisivo d’intesa con la casa di produzione. Per poi ribadire come «la musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco». La decisione ha effetto immediato, e dunque già da questo giovedì Morgan non sarà più sugli schermi di Sky.

