Complotti, depressione, accuse incrociate a Fedez e Dargen: Morgan litiga con tutti a X Factor

C’era aria da resa dei conti al «tavolo» di X Factor nell’ultima puntata della trasmissione, andata in onda giovedì 16 novembre. Dargen D’Amico ha accusato Morgan di ipocrisia, quest’ultimo lo ha liquidato definendolo venduto allo show business. Per poi scontrarsi con Fedez e rinfacciare a Francesca Michielin la sua gaffe su Ivan Graziani. Un confronto che ha innervosito tutti, anche Ambra Angiolini: «Non è un bello spettacolo quello di stasera al tavolo». Uno spettacolo che è cominciato quando Dargen ha rivelato uno scambio avuto con il collega dietro le quinte del programma. E che davanti ai riflettori si trasforma in un’accusa di doppiogioco: «Vorrei che nel nostro rapporto si fosse sinceri li fuori e sinceri qui, non che nei camerini dici una cosa di me e qua ne dici un’altra, e mi dici che io mi sono piegato allo show business». Ma Morgan non ha fatto una piega, gli ha detto di star «delirando» e ha ripetuto il suo giudizio: «Ti sei venduto al music business che è sinceramente quello che penso, quindi te lo dico qui davanti le telecamere così come te lo dicevo prima fuori».

Il nervosismo di Fedez

Lo scontro tra i due è proseguito anche a microfoni spenti, durante le esibizioni degli artisti e facendo infuriare gli altri due giurati, Ambra e Fedez. La prima ha definito la situazione ridicola, accusando i colleghi di comportamenti bambineschi, il secondo le ha fatto eco: «Ragazzi, non so se vi hanno insegnato il format, Dargen lo fa da due anni, si va a turno e poi tu rispondi. Se volete fare il dibattito tra voi due, io vi lascio fare. Prima non avete ascoltato il pezzo, ora vi concentrate solo voi due, se ci volete far parlare anche a noi». Ma la puntata è stata animata anche da altri battibecchi, che hanno visto Morgan ancora protagonista. L’ex Bluvertigo ha accusato il programma di fare favoritismi: «È stata un’esibizione – riferendosi a quella de Il Solito Dandy – gasata ma perché ad altri non viene concesso? Io se chiedo per i miei la stessa scenografia non me la danno. A me lui sembra che deve arrivare fino alla fine, lo fanno rimanere dentro con tutti gli stratagemmi del mondo. Sto contestando l’iniquità delle esibizioni». Morgan ha continuato ad agitarsi e interrompere gli altri giurati, e quando Michielin ha provato a fare da paciere, l’ha presa di mira, nuovamente: «Va bene, va bene… ti aspetta Ivan Graziani di là». Una provocazione alla quale la cantante ha preferito non rispondere. Per non farsi mancare nulla poi, a Fedez ha prima chiesto di fargli «da psicologo», e al suo diniego – «non sarei in grado» – ha replicato: «Sei troppo depresso per essere psicologo». La frase non è sfociata in lite sul palco, ma i social non l’hanno perdonata. E hanno spinto Morgan a pubblicare un video per spiegarsi: «Torno adesso da una puntata dove c’è stata una tensione a livelli alti. Non voglio essere frainteso: siamo stati sarcastici per tutta la serata, non voglio che se la prenda. Ho utilizzato la parola “depresso” ironicamente, più nei miei confronti che nei suoi, la depressione è uno stato che conosco molto bene, perché ho una lunga storia personale e familiare. Non si creda che ci sia una volontà di colpire l’ammalato, la malattia. Non voglio offendere nessuno. Mio padre a 46 anni si è tolto la vita per quella che ora si chiama crisi depressiva e che allora non aveva un nome. E forse proprio per questo non siamo riusciti a salvarlo».

