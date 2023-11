Morgan, la verità dopo il licenziamento: «Da X Factor sono venuti a cercarmi con insistenza. Fedez? Terribile e violento»

Dopo l’annuncio del licenziamento con «effetto immediato» da X Factor, Morgan è un fiume in piena durante una conferenza stampa organizzata su WhatsApp. «Sono venuti a cercarmi per coinvolgermi con insistenza assordante perché io non avevo la minima intenzione» di partecipare come giudice al programma televisivo. L’artistica ha poi accusato Sky e la casa di produzione di avergli «scompigliato la vita, il mio equilibrio, la serenità, la famiglia, i miei progetti riconquistati con tanta dedizione e fatica negli anni. Ho attraversato momenti difficili – continua Morgan – da cui sono emerso sempre con le forze della mia dedizione, con lo studio, con l’amore per la musica, con la divulgazione appassionata. Avevo ristabilito un equilibrio delicato e tanto agognato». E poi ancora: «Mi hanno lusingato con “promesse da marinai”, perché nessuna hanno mantenuto. Ho detto loro: vi prego non devastatemi ancora la tranquillità io sto facendo finalmente il mio programma in Rai, Stramorgan, una vera oasi musicale in un mondo che aveva perduto la bellezza, stavo terminando il mio album di inediti con Panella, ho detto loro supplicandoli di non venire a distruggere la mia quiete con la loro smania. Hanno corteggiato a tal punto che mi hanno detto di chiedere qualsiasi cosa volessi: non ho chiesto denaro, ma garanzie di qualità e di rispetto», sottolinea Morgan che poi aggiuge: «Ho chiesto: protezione mediatica. Libero arbitrio nelle scelte dei brani. La possibilità di fare un evento estivo di musica in televisione prodotto da loro in collaborazione con Rai. Nulla hanno mantenuto». Alla domanda di un giornalista che gli chiede «Se qualcuno in particolare si fosse opposto», il musicista risponde: «Non è un nome e cognome che si è opposto ma è un intero sistema che non ha assolutamente rispettato anzi ha provocato».

«Fedez è stato terribile e violento urlava: “O lui o io”»

L’artista, durante la conferenza stampa, si è poi soffermato sulla stoccata a Fedez sulla depressione durante la puntata del talent show («Sei troppo depresso per fare da psicologo»). «Quello che gli ho detto è stata una cosa ironica, autoironica. Poi chiedendogli subito scusa via messaggio nonostante lui è stato molto violento dicendo cose terribili davanti alle telecamere dopo la puntata». Nel camerino, spiega ancora Morgan, «ero con la figli di tre anni, bestemmiava perché bestemmiava urlando “o lui o dovete cacciarlo” e mia figlia che mi chiedeva “papà perché hai paura”. Questa è la scena. Io nonostante tutto reagisco a questa cattiveria umana senza diventare come loro», racconta il musicista su WhatsApp. «Fedez ho sempre pensato che fosse un ragazzo intelligente – continua ancora Morgan -. Ultimamente ha avuto anche questa malattia, gli sono stato vicino, ho anche scritto una canzone per lui. La vita è la cosa più importante e quando vedi che un ragazzo lotta per la vita è la cosa più importante. La vita è un bene per tutti non deve mai essere scavalcata». E conclude: «Allora Fedez non è un mio nemico, ha fatto la scenata, una scenata pazzesca, incredibile, ma chissenefrega. Il problema non è la scenata di Fedez».

L’istanza del Codacons a Sky e Agcom

Sulla vicenda che ha coinvolto Morgan a X Factor, il Codacons ha annunciato l’imminente presentazione di una istanza a Sky e Agcom. «Non entriamo nel merito della decisione di Sky Italia e Fremantle Italia, anche se da più parti si avanza il sospetto che il vero motivo dello stop a Morgan sia l’attacco reso in diretta all'”intoccabile” Fedez – si legge nella nota -. Nell’interesse dei telespettatori ci vediamo tuttavia costretti ad intervenire affinché sia fatta chiarezza circa le accuse lanciate da Morgan alla produzione di X Factor e relative a possibili irregolarità, favoritismi e discriminazioni a danno di alcuni concorrenti del programma, e all’eccessivo utilizzo commerciale degli artisti in gara per pubblicizzare prodotti e marchi. Questioni che ora saranno portate con una apposita istanza all’attenzione dell’Autorità per le comunicazioni». Il Coordinamento delle associazioni per la tutela dei diritti di utenti e consumatori apre una nuova questione, ovvero quella del televoto: «La gara – precisa – risulta ora fortemente alterata a causa dell’eliminazione di un giudice, a tutto danno dei telespettatori che da casa, attraverso i canali ufficiali, votano gli artisti che partecipano a X Factor, e degli stessi cantanti che si contendono la vittoria».

