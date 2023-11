Violenza sulle donne, Schlein chiama Meloni: «Lavoriamo insieme sulla prevenzione»

Prima contatti tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein sul tema della violenza di genere. La segretaria dem, fa sapere il Pd in una nota, ha chiamato in queste ore la presidente del Consiglio in merito alla possibilità di lavorare insieme per «fare un passo avanti sulla prevenzione della violenza contro le donne». Nei giorni scorsi, entrambe le leader avevano risposto all’appello di Paola Cortellesi, la regista di C’è ancora domani, che ha invitato Schlein e Meloni a unire le forze per combattere la violenza di genere. «Mi sono rivolta alla Presidente del Consiglio e pure oggi dico: almeno sul contrasto a questa mattanza di donne e di ragazze, lasciamo da parte lo scontro politico e proviamo a far fare un passo avanti al Paese», l’appello di Schlein, subito dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Giulia Cecchettin, nei pressi del Lago di Barcis, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato. Dello stesso parere la premier che aveva sottolineato come «La politica del governo e la mia posizione personale sul contrasto alla violenza sulle donne sono sempre state tese alla ricerca della massima collaborazione», le parole di Meloni.

