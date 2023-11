Trovato il corpo di Giulia Cecchettin nei pressi del lago di Barcis. La Procura: «Aspettiamo conferme»

È il cadavere di Giulia Cecchettin quello ritrovato questa mattina poco prima di mezzogiorno dai vigili del fuoco nei pressi del lago di Barcis, in Valcellina, a 402 metri di altitudine in provincia di Pordenone. Il corpo è stato individuato dai vigili del fuoco in un canalone tra la zona del lago e Piancavallo. Secondo quanto riporta Repubblica, l’auto di Filippo Turetta, la Fiat Grande Punto Nera, sarebbe stata trovata nel parcheggio del lago di Barcis. Ma al momento non risultano esserci conferme in merito. Le ricerche e le perlustrazioni si erano concentrate in questa zona perché è lungo il tragitto percorso dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, con il quale era stata vista sabato scorso prima della sua scomparsa. Le ricerche erano ricominciate questa mattina intorno alle 7, e coprono l’area tra Veneto e Friuli, da Dolo e dal fiume Brenta fino al lago di Barcis. Coinvolti nelle operazioni, insieme alle squadre dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco, una settantina di volontari della Protezione civile, con l’ausilio di un elicottero dei pompieri di stanza all’aeroporto ‘Marco Polo’ di Venezia e i droni, squadre cinofile e sommozzatori. Intanto, l’area dove è stato trovato il corpo è stata interdetta al traffico.

La scomparsa

Della 22enne, che si doveva laureare lunedì scorso, non si hanno più notizie da sabato 11 novembre, quando è stata vista l’ultima volta insieme all’ex fidanzato Filippo Turetta allontanarsi in macchina dopo una lite. Il giovane è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di tentato omicidio. Nel frattempo è stato confermato il suo passaggio in Austria, a bordo della Fiat Grande Punto targata FA 015 YE , lo scorso mercoledì. Pare che non abbia con sé né cellulare né navigatore. Tra il materiale al vaglio degli inquirenti c’è un video in cui l’ex fidanzato aggredisce la ragazza a mani nude. Le immagini sono di una telecamera che riprendeva sul piazzale di Fossò, nei pressi della casa di Cecchettin. Nel filmato si vede il 22enne colpire, mentre stavano litigando in auto. Poi si vede la ragazza che tenta di scappare, ma lui che la rincorre e la colpisce ancora fino a farla stramazzare a terra. La procura di Venezia nei giorni scorsi ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari un mandato d’arresto europeo per il giovane, diramato dall’Interpol a tutti i posti di polizia europei.

