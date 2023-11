Ostia, è incinta e ha sette figli ma deve scontare 11 anni di carcere: arrestata

Ha commesso furti in tutta Italia. Ieri il provvedimento di detenzione in carcere

Una donna di 36 anni è stata arrestata ad Ostia in un appartamento dove viveva con i suoi sette figli. Deve scontare 11 anni e un mese di carcere per una serie di furti commessi in tutta Italia. La donna era incinta dell’ottavo figlio. È finita a Rebibbia. Soprannominata “La Gazza” per la tecnica che utilizzava nei furti: infilava le mani nelle tasche delle vittime senza che loro si accorgessero di nulla. Il Messaggero racconta che la sua prima condanna risale al 2006, quando aveva 19 anni. Da lì è stata identificata e denunciata per decine di furti da Milano a Roma, dal Vaticano alla Madonnina. Aveva rubato negli scaffali dei supermercati e dei centri commerciali. Ogni volta riusciva a uscire perché era incinta e perché aveva figli piccoli. Fino a ieri. Quando gli agenti del X Distretto l’hanno rintracciata nella sua abitazione e le hanno notificato un provvedimento di detenzione in carcere: deve scontare oltre 11 anni.

Leggi anche: