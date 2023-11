Mario Balotelli finisce fuori strada a Brescia: auto distrutta, lui illeso ma «barcollante»

Il calciatore italiano Mario Balotelli è finito fuori strada con la sua auto a Brescia, distruggendo il veicolo. Il giocatore, oggi in forze alla squadra turca dell’Adana, sarebbe invece uscito illeso, benché barcollante dall’abitacolo. Balotelli non è in Turchia in questi giorni, ma nella sua città natale, perché infortunato. Nello schianto, in via Orzinuovi a Brescia, tutti gli airbag dell’auto di Balotelli sono scoppiati, riporta l’Ansa. Il calciatore è stato immediatamente soccorso, quindi sottoposto all’alcoltest. Si attende di conoscerne i risultati, così come la dinamica dell’incidente. Il giocatore, già centravanti della Nazionale, non è nuovo a incidenti stradali e altre bravate nel corso della carriera.

Leggi anche: