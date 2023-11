Monza, la moglie lo denuncia per maltrattamenti: lui la segue in caserma e la aggredisce. Arrestato in flagrante

Una donna di 45 anni ieri sera, mercoledì 22 novembre, ha denunciato per maltrattamenti il marito violento nella caserma dei carabinieri di Monza. Poi è uscita per tornare alla macchina e si è trovata davanti l’uomo, che l’aveva seguita e le ha impedito di allontanarsi. «Ritira la denuncia», l’ha minacciata tenendole bloccata la portiera, prima di colpirla al volto con degli schiaffi. Le urla e il pianto della donna hanno attirato l’attenzione dei passanti, che sono intervenuti per fermarlo e hanno chiamato il 112. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto poco dopo: il 49enne, un operaio italiano, è stato arrestato in flagrante per maltrattamenti e ora si trova in carcere in attesa della decisione del Gip. La 45enne si era recata in caserma per denunciare numerosi episodi di violenze domestiche ma l’uomo era già noto alle forze dell’ordine. Il 49enne era infatti stato sottoposto a un divieto di avvicinamento a un’altra donna, una funzionaria di banca con la quale aveva avuto una relazione. Secondo quanto ricostruito dall’accusa, l’uomo l’aveva pedinata e si era introdotto nella sua abitazione per rubarle degli oggetti.

Leggi anche: