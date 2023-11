Napoli, studente di 15 anni colpisce con un pugno la prof: e a scuola arrivano i carabinieri

Un pugno sferrato dritto nel petto della sua insegnante. Succede a Marigliano, in provincia di Napoli, ieri 23 novembre. L’aggressore è uno studente di 15 anni che frequenta l’istituto Rossi Doria. Dopo aver rimproverato il ragazzo, la professoressa viene colpita vicino allo sterno. Riesce a raggiungere in autonomia il pronto soccorso di Nola per gli accertamenti. Fortunatamente, la docente di 64 anni non riporta gravi conseguenze fisiche, ma solo tanta paura: i medici la dimettono senza rilasciare una prognosi. Intanto, allertati probabilmente dagli altri insegnanti, fanno irruzione nella scuola i carabinieri della stazione di Marigliano. Il protagonista dell’episodio violento viene riaffidato ai genitori, interrompendo così la sua giornata scolastica.

Leggi anche: