Il servizio di Report su Maurizio Gasparri: «Ha un incarico in una società di cybersecurity non comunicato al Senato» – Il video

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri non ha comunicato al Senato il suo incarico ai vertici di una società di cybersicurezza. Lo fa sapere Report, che nel servizio parla di una misteriosa società e di interessi privati mai dichiarati al Parlamento. Gasparri aveva attaccato il conduttore della trasmissione Rai Sigfrido Ranucci portando carote e cogna prima della sua udienza in commissione di vigilanza Rai. E nell’occasione si era parlato del servizio su di lui, del quale il senatore era già a conoscenza. Secondo Report della società fanno parte manager e collaboratori legati ai servizi segreti di altri paesi. Secondo l’accusa Gasparri ha di fatto tessuto per loro relazioni istituzionali per l’assegnazione di commesse tenendo all’oscuro il Senato.

