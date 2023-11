Il messaggio di Meloni al summit sul grano ucraino: «Kiev può contare su di noi. Ci siamo sempre stati e ci saremo sempre» – Il video

«Il popolo ucraino può contare sull’Italia. Ci siamo sempre stati e ci saremo sempre». A parlare è Giorgia Meloni, che in un videomessaggio al vertice di Grain from Ukraine – un programma alimentare umanitario lanciato da Kiev per fornire grano ai paesi più poveri dell’Africa – ha voluto ribadire ancora una volta la vicinanza dell’Italia all’Ucraina. Un intervento attraverso il qule la premier sembra voler rassicurare il presidente Volodymyr Zelensky, soprattutto in un momento in cui l’escalation militare in Medio Oriente sembra aver distolto l’attenzione dell’opinione pubblica dal conflitto in Ucraina. «L’Italia – ha continuato Meloni – è e sarà al vostro fianco finché sarà necessario. Perché il futuro dell’Ucraina è un futuro di pace, è un futuro di libertà, è un futuro europeo». Nel suo primo giorno, scrive l’Ukrainska Pravda, l’iniziativa del governo di Kiev ribattezzata Grain from Ukraine ha già raccolto circa 100 milioni di dollari. E tra questi, una piccola parte viene anche dal governo italiano. «L’iniziativa di oggi assume una valenza simbolica estremamente potente. L’Italia accoglie con grande favore la volontà del governo di Kiev di dare continuità a questa iniziativa e intende offrire un contributo ulteriore di due milioni di euro», ha annunciato Meloni nel suo videomessaggio. La premier poi ha rivolto un appello al Cremlino: «In questo contesto, torniamo a chiedere alla Russia di rinnovare la sua adesione alla Black Sea Grain Iniziative per garantire che i prodotti agricoli ucraini possano raggiungere i mercati internazionali e aiutare, in particolare, le nazioni più fragili e che soffrono di più in termini di sicurezza alimentare».

Credits foto: EPA/Anthony Anex | Volodymyr Zelensky e altri leader internazionale al summit “Grain from Ukraine”, a Kiev (25 novembre 2023)

Leggi anche: